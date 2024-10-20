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Над Рязанской областью пролетели беспилотники
Дроны заметили в ночь на воскресенье, 20 октября.

Над Рязанской областью пролетели беспилотники в ночь на воскресенье, 20 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Дроны фиксируются в Липецкой, Брянской, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Калужской областях», — указано в посте.

Минобороны в своем Telegram-канале заявило, что над российскими регионами средствами ПВО уничтожено 110 украинских БПЛА: 43 дрона сбили над Курской областью, 27 — над Липецкой областью, 18 — над Орловской областью, восемь — над Нижегородской областью, семь — над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью, и один — над Московской областью. Рязанская область в списке не указана.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА.