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Квартиру на окраине Рязани выставили на продажу за 50 миллионов рублей
Площадь квартиры составляет 150 квадратных метров.

Квартиру на окраине Рязани выставили на продажу за 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте Avito.

Четырехкомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают на улице Шереметьевской. Она находится на 12 этаже.

В квартире есть кухня, гостиная, спальня, две детские комнаты, сауна, душевая кабина, ванная, два туалета, биде, два балкона, кладовка, прачечная.

Как указано в объявлении, квартиру можно приобрести в ипотеку.