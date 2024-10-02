BAZA: пропала дочь Любови Успенской
По мнению Успенской, ее дочь могли похитить.
Пропала дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина. Об этом 2 октября сообщила BAZA.
Отмечается, что, по мнению певицы, ее дочь могли похитить.
Как рассказал «Базе» общественник Виталий Бородин, Успенская сама обратилась к нему за помощью, потому что, по словам певицы, ее дочь уже пять дней не выходит на связь.
Бородин заявил, что Успенская считает, будто дочь могли похитить из-за концертов певицы в ЛНР и ДНР.
Фото: РИА «Новости», Екатерина Чеснокова