BAZA: пропала дочь Любови Успенской

По мнению Успенской, ее дочь могли похитить.

Пропала дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина. Об этом 2 октября сообщила BAZA.

Отмечается, что, по мнению певицы, ее дочь могли похитить.

Как рассказал «Базе» общественник Виталий Бородин, Успенская сама обратилась к нему за помощью, потому что, по словам певицы, ее дочь уже пять дней не выходит на связь.

Бородин заявил, что Успенская считает, будто дочь могли похитить из-за концертов певицы в ЛНР и ДНР.

Фото: РИА «Новости», Екатерина Чеснокова