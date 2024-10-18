В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали экс-вокалиста группы Little Big

По данным канада, 45-летний Лисcов пожаловался на боли в области сердца. Сейчас он проходит обследование.

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали экс-вокалиста группы Little Big Антона Лисcова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фронтмен Jane Air и экс-вокалист Little Big Антон Лисcов экстренно госпитализирован в Петербурге. У него подозрение на инфаркт.

По данным канада, 45-летний Лисcов пожаловался на боли в области сердца. Сейчас он проходит обследование.

Антон Лиссов ушел из Little Big после начала СВО, когда те улетели в США. Он продолжает гастролировать с группой Jane Air по России.