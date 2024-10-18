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Суд оштрафовал рязанского производителя молочной продукции на 30 тысяч рублей
Индивидуальный предприниматель не выполнил требования сотрудников Россельхознадзора.

Суд оштрафовал рязанского производителя молочной продукции на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В июле 2024 года сотрудники Россельхознадзора посетили индивидуального предпринимателя, которому ранее выдали предписание за нарушения на производстве, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Срок его исполнения истек.

Однако выяснилось, что проблемы так и не были устранены. В отношении предпринимателя составили протокол об административных правонарушениях.

Арбитражный суд Рязанской области признал индивидуального предпринимателя виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.