Еще девять рязанских улиц остались без света из-за аварии
Электроэнергию пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
Еще девять рязанских улиц остались без света из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Электричества нет на улицах:
- Окский проезд
- Лесопарковая
- Грибоедова
- Есенина
- Радиозаводская
- Рыбацкая
- Свободы
- Затинная
- Фирсова
Бригады МУП «РГРЭС» осуществляют ремонтные работы. Электроэнергию пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
Напомним, ранее свет отключили на пяти улицах Рязани.