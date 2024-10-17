В России появится аналог платежной системы Apple Pay и Google Pay

Отмечается, что технологию «Волна» запустит оператор карт «Мир».

В России появится аналог платежной системы Apple Pay и Google Pay. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина.

Отмечается, что технологию «Волна» запустит оператор карт «Мир». Решение будет работать через Bluetooth, его уже хотят протестировать около 20 банков.

Для работы понадобятся специальные платежные терминалы нового вида, которые ее поддерживают.