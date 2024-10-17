В фотоловушку Окского заповедника попали волки

На кадрах хищники гуляют по дорогам в лесу. По словам зоологов, так им проще найти следы добычи.

В фотоловушку Окского заповедника попали волки. Об этом сообщает пресс-служба заповедника «Вконтакте».

На кадрах хищники гуляют по дорогам в лесу. По словам зоологов, так им проще найти следы добычи.

«Работа у волков чрезвычайно „ходячая“. Они стараются минимизировать потери энергии. Например, обходить свой охотничий участок не по густому лесу, а по дорогам. Когда проходишь за сутки путь в 20-25 километров, это вполне оправдано. К тому же, с дороги легко заметить свежие следы потенциальных жертв», — рассказала эксперт Надежда Панкова.