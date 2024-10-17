Рязанским сотрудникам ГАИ вручили ключи от новых патрульных автомобилей

Всего дорожно-патрульная служба получила 13 машин марки «Haval».

Рязанским сотрудникам ГАИ вручили ключи от новых патрульных автомобилей. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Торжественное мероприятие состоялось в четверг, 17 октября, в управлении на улице Солнечной.

На вручении присутствовали начальник Госавтоинспекции Сергей Романов, начальник Управления по работе с личным составом Константин Шицков и замначальника УМВД России по Рязанской области Александр Пиваев.

Всего дорожно-патрульная служба получила 13 автомобилей марки «Haval».