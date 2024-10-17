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Рязанец был в составе группы на восхождение на гору Дхаулагири, где погибли пятеро россиян
Отмечается, что он попал под камнепад на этапе перед восхождением.

Рязанский альпинист Владимир Переседов был в составе группы на восхождение на гору Дхаулагири в Гималаях, где погибли пятеро россиян. Об этом мужчина сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Он был в группе из 15 человек, которые планировали покорить вершину, но попал под камнепад на этапе перед восхождением.

С переломом ноги Переседова эвакуировали в госпиталь.