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В Рязани 87 многоквартирных домов полностью или частично остались без отопления
По информации горадминистрации, работа по устранению проблем с теплоснабжением продолжается.

В Рязани 87 многоквартирных домов полностью или частично остались без отопления. Об этом в среду, 16 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, по 38 объектам Фондом капитального ремонта проводятся работы по замене внутридомовых систем теплоснабжения. Еще на 11 объектах работают специалисты МУП «РМПТС» в части ликвидации выявленных аварий и утечек. Их должны устранить до конца суток.

Отмечается, что управляющими компаниями ведутся работы по устранению утечек, порывов, завоздушенностей системы теплоснабжения в многоквартирных домах. Сейчас в 11 домах теплоноситель полностью не запущен, в 10 домах — частично. Еще по 14 домам ведутся работы по улучшению гидравлического режима.

В мэрии уточнили, что социальные объекты в городе подключены на 100%, кроме корпуса РГУ на ул. Полонского. Там работает бригада. До конца суток отопление планируется подключить.