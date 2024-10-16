В Ростове-на-Дону школьники в гардеробе едва не затоптали друг друга в давке

В Ростове-на-Дону школьники в гардеробе едва не затоптали друг друга в давке. Об этом в среду 16 октября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Отмечается, что в образовательном учреждении учатся 6100 детей. Массовая давка произошла после уроков. Коридор около гардероба быстро заполнился, дети начали толкаться. Несколько человек получили травмы.

По словам родителей, младшеклассников просто «затоптала толпа», кто-то терял сознание, одна из девочек при падении ударилась лицом о скамейку. При этом охрана и педагоги не пытались помочь, детей вытаскивали старшеклассники.

Администрации школы назвала причиной давки то, что гардероб заработал недавно и дети еще не адаптировались к нему.

По информации портала, после огласки ситуации в местных соцсетях ученикам начали угрожать проверкой телефонов из-за съемки произошедшего.