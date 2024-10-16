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В Госдуме предположили возможное содержание секретных пунктов плана Зеленского
Эти дополнения могут быть связаны с конкретикой планов ударов по России.

В Госдуме предположили возможное содержание секретных пунктов плана Зеленского. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на депутата Алексея Чепу.

«Думаю, эти дополнения связаны с конкретикой планов ударов по России. Видимо, расчет здесь на то, чтобы, если вдруг план будет одобрен, Россия не смогла предпринять ответных шагов. Но на самом деле ни один из пунктов не будет одобрен Западом», — предположил собеседник издания.

Он заметил, что понимание нереализуемости плана Зеленского есть и у самой Украины. Политик считает, что настоящая его цель — обезопасить руководство страны и снять с него ответственность.

«Ситуация на фронтах будет ухудшаться, возникнут серьезные проблемы с националистами. А так у Зеленского появится возможность сослаться на то, что он делал все от него зависящее, но не нашел поддержки на Западе», — считает Чепа.