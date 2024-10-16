Синоптики сообщили, что в 2024 году «бабьего лета» в Рязанской области не будет
По их словам, погода в регионе вернулась к климатической норме после аномальной жары и отсутствия дождей.
Синоптики сообщили, что в 2024 году «бабьего лета» в Рязанской области не будет. Об этом ГТРК «Ока» рассказал начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Роман Степанов.
Степанов сообщил, что погода в регионе вернулась к климатической норме после аномальной жары и отсутствия дождей.
«Отсутствие осадков вызвало засуху — пока насытить почву влагой в полной мере не смогли прошедшие дожди, которые были не затяжными. Количество выпавших осадков пока не дотягивает до нормы», — отметил синоптик.