Под Рязанью поселок остался без отопления, прокуратура провела проверку

Жители поселка Подвязье остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии.

Под Рязанью поселок остался без отопления, прокуратура провела проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что жители поселка Подвязье остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. По данным прокуратуры, аварийная ситуация вызвана высоким износом системы теплоснабжения в поселке.

«В связи с непринятием должных мер по замене изношенных труб прокуратурой района руководителю МКП ЖКХ „Рязанское“ внесено представление. Решается вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования. В настоящее время теплоснабжение многоквартирных домов и социальных учреждений восстановлено», — рассказал помощник прокурора Рязанского района Михешкин Данила.