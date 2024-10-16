Перед концертом в Рязани СМИ опубликовали райдер Басты

В списке требований есть свежий черный хлеб и 60 сосисок.

Перед концертом в Рязани СМИ опубликовали райдер Басты. Сюжет об этом показал «Пятый канал».

В райдер Басты входят кокосовое и миндальное молоко, подсластитель-стевия, овощи, фрукты, орехи и ягоды. Из напитков рэпер предпочитает минеральную воду.

Помимо этого, в списке требований есть свежий черный хлеб и 60 сосисок. Также в райдере указаны щипчики и пилочка для ногтей, салфетки и одноразовые носовые платки.

Концерт исполнителя состоится в Рязани в ноябре.

Фото из официальной группы Басты «Вконтакте»