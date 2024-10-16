Между Рязанью и Москвой запустили движение по новому участку трассы М-5

Длина участка составляет 11 км.

Между Рязанью и Москвой запустили движение по новому участку трассы М-5. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На новом участке магистрали открыли восемь высокоскоростных полос. Его длина составляет 11 км.

«Он выведет транзит из поселков Октябрьский и Островцы, а еще снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в 2 раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик», — рассказал Воробьев.