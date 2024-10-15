Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов встретился с президентом китайском торгово-промышленной палаты

Встреча прошла в рамках презентации экономического потенциала Рязанской области в Пекине 14 октября. Отмечается, что это вторая встреча рязанской делегации с китайскими партнерами в этом году.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов встретился с президентом китайском торгово-промышленной палаты. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Встреча прошла в рамках презентации экономического потенциала Рязанской области в Пекине 14 октября. Отмечается, что это вторая встреча рязанской делегации с китайскими партнерами в этом году.

«Представили коллегам возможности поставок рязанских товаров с учетом потребностей и требований китайского рынка. Наиболее перспективным направлением является экспорт продуктов питания. В частности, прорабатываются механизмы отправки в Китай молока, подсолнечного масла, рязанского пива и мясной продукции. Рязанские компании интересует сотрудничество с использованием демонстрационной площадки „Китай — ШОС“ и выход на китайские платформы электронной торговли», — отметил Бранов.

Он также подчеркнул, что Китай является приоритетным партнером региона во внешней торговле. Последние два года товарооборот показывает уверенный рост.

«Благодарю господина Цао за возможность встречи, готовность оказывать помощь в развитии между нашим регионом и КНР деловых контактов. Полученную от руководства Китайской ТПП информацию уже взяли в работу. Пригласили коллег посетить Рязанскую область, побывать на крупных производственных площадках аграрного сектора, наладить прямой диалог с бизнесом», — заключил он.