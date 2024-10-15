Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 96.1 0.03 15/10
ЦБ EUR 105.49 0.38 15/10
Нал. USD 95.45 / 95.91 15/10 11:30
Нал. EUR 104.45 / 105.55 15/10 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
11 160
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
33 849
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
22 171
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
25 368
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов встретился с президентом китайском торгово-промышленной палаты
Встреча прошла в рамках презентации экономического потенциала Рязанской области в Пекине 14 октября. Отмечается, что это вторая встреча рязанской делегации с китайскими партнерами в этом году.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов встретился с президентом китайском торгово-промышленной палаты. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Встреча прошла в рамках презентации экономического потенциала Рязанской области в Пекине 14 октября. Отмечается, что это вторая встреча рязанской делегации с китайскими партнерами в этом году.

«Представили коллегам возможности поставок рязанских товаров с учетом потребностей и требований китайского рынка. Наиболее перспективным направлением является экспорт продуктов питания. В частности, прорабатываются механизмы отправки в Китай молока, подсолнечного масла, рязанского пива и мясной продукции. Рязанские компании интересует сотрудничество с использованием демонстрационной площадки „Китай — ШОС“ и выход на китайские платформы электронной торговли», — отметил Бранов.

Он также подчеркнул, что Китай является приоритетным партнером региона во внешней торговле. Последние два года товарооборот показывает уверенный рост.

«Благодарю господина Цао за возможность встречи, готовность оказывать помощь в развитии между нашим регионом и КНР деловых контактов. Полученную от руководства Китайской ТПП информацию уже взяли в работу. Пригласили коллег посетить Рязанскую область, побывать на крупных производственных площадках аграрного сектора, наладить прямой диалог с бизнесом», — заключил он.