В ГАИ рассказали о массовом ДТП на Московском шоссе в Рязани

Столкнулись «Лада Веста», «Фольксваген» и «Датсун».

Во вторник, 15 октября, примерно в 20:45, в Рязани вблизи дома № 5 А по Московскому шоссе произошло массовое ДТП. Подробности аварии сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что столкнулись «Лада Веста», «Фольксваген» и «Датсун». Пострадавших нет.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео с места происшествия.