Названы самые высокооплачиваемые профессии Рязани в октябре

Топ зарплат возглавил инженер-механик. Ему в Рязани предлагают зарплату от 160 тыс. рублей. На втором месте рейтинга — вакансия монтажника окон ПВХ с зарплатой от 155 тыс. рублей. На третьем месте — фрезеровщик с зарплатой от 135 тыс. рублей.

Названы самые высокооплачиваемые профессии Рязани в октябре. Данные привел сервис SuperJob.

Топ зарплат возглавил инженер-механик. Ему в Рязани предлагают зарплату от 160 тыс. рублей. На втором месте рейтинга — вакансия монтажника окон ПВХ с зарплатой от 155 тыс. рублей. На третьем месте — фрезеровщик с зарплатой от 135 тыс. рублей.

Четвертое место рейтинга заняла вакансия водителя-автобуса с зарплатой 120 тыс. рублей. Замкнул рейтинг менеджер по продажам. В Рязани они получают от 105 тыс. рублей.