ГД досрочно прекратила депутатские полномочия бывшего главврача ОКБ Хубезова

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Хубезова в связи с назначением на пост вице-премьера и министра здравоохранения Республики Алтай.

Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия бывшего главврача рязанской ОКБ Дмитрия Хубезова в связи с назначением на пост вице-премьера и министра здравоохранения Республики Алтай. Об этом сообщило ТАСС во вторник, 15 октября.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хубезова Дмитрия Анатольевича 7 октября 2024 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочии в связи с переходом на другую работу», — говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что бывший главврач ОКБ стал министром здравоохранения Республики Алтай.

По данным ТАСС, Дмитрий Хубезов вступил в полномочия депутата Госдумы в сентябре 2021 года. Его избрали главой комитета палаты парламента по охране здоровья.

Отмечается, что в сентябре 2022 года Хубезов подал заявление с просьбой отправить его служить в зону СВО, а в мае 2023 года попросил освободить от должности председателя комитета.