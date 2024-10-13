В Рыбновском районе нашли заброшенную ферму с трупами птиц

Заброшенную ферму обнаружили в поле около посадок рядом с деревней Кривоносово.

В Рыбновском районе нашли заброшенную ферму с трупами птиц. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщил портал rybnoe.net со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что заброшенную птицеферму обнаружили в поле около посадок рядом с деревней Кривоносово.

«Грязь, мусор, какие-то клетушники, трупы тушек забитых животных, ампулы с лекарствами и добавками, невероятный запах и зловонье. Все это находится сразу за деревней Кривоносово в Есенинской Руси. Просим провести проверку!», — рассказали читатели портала.

Фото и видео: rybnoe.net