ТАСС: ВСУ начали выводить подразделения из Дзержинска
«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — рассказал источник ТАСС в силовых структурах.
ВСУ начали частичный отвод подразделений из Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом в воскресенье, 13 октября,
«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — приводятся слова собеседника агентства.
Он уточнил, что Украина действует согласно отработанной практике вывода сил малыми группами.
Фото: Андрей Мармышев/ ТАСС, архив