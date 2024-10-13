ТАСС: ВСУ начали выводить подразделения из Дзержинска

«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

ВСУ начали частичный отвод подразделений из Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — приводятся слова собеседника агентства.

Он уточнил, что Украина действует согласно отработанной практике вывода сил малыми группами.

Фото: Андрей Мармышев/ ТАСС, архив