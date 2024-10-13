На Куйбышевском шоссе в Рязани горели три легковушки

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На тушение привлекали шесть человек и две единицы техники.

На Куйбышевском шоссе в Рязани в субботу, 12 октября, сгорела легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:37. В 20:53 возгорание ликвидировали.

Отмечается, что один автомобиль сгорел, еще две легковушки пострадали.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На тушение привлекали шесть человек и две единицы техники.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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