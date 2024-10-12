Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
11°
Вск, 13
10°
Пнд, 14
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 94.75 / 96.08 12/10 09:45
Нал. EUR 105.00 / 105.00 12/10 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
7 614
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
30 433
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
18 860
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
21 962
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Гинцбург: вакцину от рака начнут испытывать на людях
По его словам, доклинические исследования вакцины показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов.

В начале 2025 года в России вакцину от рака начнут испытывать на людях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, доклинические исследования вакцины показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов.

Он рассказал, что ученые работают над тем, чтобы выяснить, можно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который будет стимулировать иммунную систему больного работать против его же опухоли.