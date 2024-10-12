Гинцбург: вакцину от рака начнут испытывать на людях

По его словам, доклинические исследования вакцины показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов.

В начале 2025 года в России вакцину от рака начнут испытывать на людях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, доклинические исследования вакцины показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов.

Он рассказал, что ученые работают над тем, чтобы выяснить, можно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который будет стимулировать иммунную систему больного работать против его же опухоли.