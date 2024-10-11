В центре Рязани массово отключили воду из-за прорывов
Отмечается, что ресурса не будет до 23:55.
В центре Рязани массово отключили воду из-за прорывов. Об этом сообщил «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет до 23:55 по следующим адресам:
- ул. Кудрявцева, 44, 48, 50, 56, 66;
- ул. Павлова, 1, 1 корп.1, 3, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 13, 15, 15 корп.1, 17, 21а, 22;
- ул. Полевая, 24а, 26а, 41, 42/16, 43, 44 корп.1, 45, 46, 47 корп.1, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 61, 75, 80;
- Спортивный переулок, 8, 14;
- ул. Чапаева, 3, 5, 7, 9, 10/18, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 60 корп.1, 61, 62, 64;
- ул. Яхонтова, 17, 17к1, 19 ЦТП;