Средняя зарплата жителей Рязанской области выросла на 19%

Средний доход рязанца составляет до 60 тыс. рублей.

Средняя зарплата жителей Рязанской области выросла на 19%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

По данным сервиса, средний доход рязанца составляет до 60 тыс. рублей. Отмечается, что по сравнению с общероссийским трендом житель Рязанской области зарабатывает меньше на 14%, чем среднестатистический россиянин.

Например, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тыс. рублей.

«Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Рязанской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 99 тыс. рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тыс. рублей в среднем, в Рязанской области — порядка 99 тыс. Также существенная разница наблюдается в сфере консалтинга и инвестиций: в Москве доход аналитика достиг 150 тыс., в Рязанской области — 81 тысячи», — отметили эксперты.