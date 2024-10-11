При пожаре в селе Сасовского района погибли два человека
По предварительной информации, погибли 30-летний мужчина и 55-летняя женщина.
При пожаре в селе Боковой Майдан Сасовского района погибли два человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По предварительной информации ведомства, погибли 30-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали. Личность устанавливают.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что в 19:20 пожар локализовали.
Ранее сообщалось, что в селе Сасовского района сгорел дом.