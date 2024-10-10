В Рязани 26 улиц снова остались без электричества
Об этом сообщили в пресс-службе энергосетей.
В Рязани 27 улиц снова остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе энергосетей.
Свет отключили по адресам:
- ул. Ленинского комсомола;
- ул. Дзержинского;
- ул. Спортивная;
- ул. Введенская;
- ул. Пролетарская;
- ул. Чапаева;
- ул. Полонского;
- ул. Семена Середы;
- ул. Пушкина;
- ул. Стройкова;
- ул. Татарская;
- ул. Гагарина;
- 1-й Осенний переулок;
- ул. Свободы;
- ул. Радищева;
- ул. Полевая;
- ул. 4-линия;
- ул. 1-линия;
- Троллейбусный переулок;
- ул. Типанова;
- ул. Фрунзе;
- ул. Горького;
- ул. 1-я Железнодорожная;
- ул. Высоковольтная;
- ул. 2-я линия;
- ул. Шевченко.