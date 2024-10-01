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Жительница Пронского района перевела мошенникам 471 тысячу рублей
Мошенники использовали многоуровневую систему обмана.

36-летняя жительница Пронского района перевела мошенникам 471 тысячу рублей. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Заявительница рассказала, что 30 сентября ей позвонил неизвестный и сообщил, что пора менять электросчетчик, для чего, нужно продиктовать цифры из смс-сообщений. Прончанка выполнила требования, но через несколько минут ей позвонили якобы из Центробанка и сообщили: это были мошенники, и теперь они завладели ее личным кабинетом и уже пытаются взять на ее имя кредит.

Затем злоумышленники рекомендовали переводить все деньги на «безопасный счет», взять кредит (якобы для того, чтобы банк отменил предыдущий, заказанный ранее мошенниками), и эти средства — тоже перевести на безопасный счет на «безопасный счет».

Выполнив все рекомендации звонящего женщина перевела 471 тысячу рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.