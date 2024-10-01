В Рязанской области за неделю 246 человек заболели коронавирусом

Отмечается, что в целом по стране количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 6,2%.

В Рязанской области за неделю 246 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

Отмечается, что в целом по стране количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 6,2%. В Рязанской области количество госпитализированных составило 12 человек.

За тот же период от болезни выздоровели 302 рязанца.