«Металлострой» завершил активную фазу региональной части нацпроекта «Производительность труда»

К проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» предприятие присоединилось в апреле 2024 года.

«Металлострой» завершил активную фазу региональной части нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Результатами своей работы по оптимизации производственных процессов поделились сотрудники «Металлостроя». Компания завершила активную фазу региональной части нацпроекта «Производительность труда».

К проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» предприятие присоединилось в апреле 2024 года. В результате применения «бережливых» инструментов на участке производства металлоконструкций, который был выбран эталонным, были достигнуты результаты, значительно превышающие целевые. Речь идет о сокращении времени протекания процесса на 58,5%, уровня незавершенного производства — на 54,5%, а также расстояния перемещения персонала — на 94% (с 1400 м до 80 м). В ходе реализации проекта по улучшениям эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели диагностику «узких мест» и проблем предприятия. Решено было перенести все производство на единую площадку, что дало положительный эффект по скорости и количеству производимого материала.

Как отметил директор компании «Металлострой» Николай Множин, работа над улучшениями на этом не останавливается, а полученные навыки в пилотном проекте успешно будут тиражироваться на других производственных участках. «Мы благодарны экспертам Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса за опыт и знания, которые они нам передали. Главное не останавливаться на достигнутом и продолжать работать в правильном направлении», — отметил директор предприятия.

Компания «Металлострой» работает на рынке с 2016 года. Благодаря качеству производимых изделий, регулярному обновлению оборудования и энтузиазму руководителей сейчас «Металлострой» занимает лидирующее место в изготовлении металлоконструкций в Рязани. Большой производственный цех позволяет выполнять работы любой сложности и объема.