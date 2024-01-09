Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 9 января, ночью и утром 10 января на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров.