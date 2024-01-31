В рязанский храм привезут частицу мощей великомученика Пантелеимона

Ковчег доставят из Богословского монастыря. Встреча состоится 1 февраля в 15:00 в Крестовоздвиженском храме.

В Крестовоздвиженский храм Рязани привезут частицу мощей великомученика Пантелеимона. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской епархии.

Частица будет пребывать в храме с 1 по 22 февраля. Ковчег доставят из Богословского монастыря. Встреча состоится 1 февраля в 15:00.

«Великомученик Пантелеимон — святой, известный, наверное, всем верующим. Он особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней», — отметили в епархии.