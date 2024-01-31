Опубликован прогноз погоды на 1 февраля в Рязанской области

1 февраля в регионе будет облачно. Временами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.