Опубликован прогноз погоды на 1 февраля в Рязанской области
1 февраля в регионе будет облачно. Временами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Опубликован прогноз погоды на 1 февраля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
1 февраля в регионе будет облачно. Временами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2 градуса.