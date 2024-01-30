ЦИК опубликовал данные о доходах Путина за шесть лет

Согласно документам, в период с 2017 по 2022 годы Путин заработал 67,6 млн рублей.

ЦИК опубликовал данные о доходах Путина за шесть лет. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно документам, в период с 2017 по 2022 годы Путин заработал 67,6 млн рублей.

В собственности президента находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж, три автомобиля (две машины ГАЗ М21 и «Нива») и автоприцеп «Скиф».

Также у Путина есть 10 счетов в банках, на которых находятся 54,4 млн рублей и 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».