В Приокском легковушку с водителем чуть не раздавила снегоуборочная машина

Рязанка рассказала, что еле спаслась от снегоуборочной машины на улице Дачной. Женщина ехала за рулем легковушки, когда на нее задним ходом понесся трактор. Запись с ее видеорегистратора опубликована в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанка рассказала, что еле спаслась от снегоуборочной машины на улице Дачной. Женщина ехала за рулем легковушки, когда на нее задним ходом понесся трактор. Запись с ее видеорегистратора опубликована в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Судя по ней, инцидент произошел в пятницу, 26 января, после 20 вечера.

«Я еле спаслась! Ехала по Дачной улице и завернула к магазину „Дикси“, что напротив рынка в Приокском. Снегоуборочная машина была далеко и двигалась вперед, но вдруг резко остановилась, включила аварийку и задним ходом на скорости поехала на меня. Я опешила, на мгновенье остановилась в надежде, что водитель техники меня увидит и тоже остановится, но как бы не так», — написала женщина.

По ее словам, машина двигалась на скорости, женщине также пришлось на скорости задним ходом уезжать от нее, включив звуковой сигнал.

«Такое впечатление, что водитель техники был в наушниках. Меня спасло лишь то, что на главной Дачной улице не было машин, иначе представить страшно, чтобы было со мной и моим авто», — рассказала водитель легковушки.