Рязанцы приняли участие в передаче «Сто к одному»

Рязанские музыканты Екатерина Герда, Дмитрий Волков, Сергей Сафроний, Руслан Блохинов и Вячеслав Власкин приняли участие в передаче «Сто к одному». Эфир показали на канале «Россия 1» в субботу, 27 января.

Рязанские музыканты Екатерина Герда, Дмитрий Волков, Сергей Сафроний, Руслан Блохинов и Вячеслав Власкин приняли участие в передаче «Сто к одному». Эфир показали на канале «Россия 1″ в субботу, 27 января.

Рязанская команда назвалась „Хулиганы“ — так называется группа, в которой вместе играют музыканты. Их соперниками стала команда „Интеллигенты“.

"Хулиганы» вышли в финал, но не выиграли большую игру, набрав 136 баллов.

Выпуск можно посмотреть по ссылке .

Фото со страницы Екатерины Герды