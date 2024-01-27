Рязанцы приняли участие в передаче «Сто к одному»
Рязанские музыканты Екатерина Герда, Дмитрий Волков, Сергей Сафроний, Руслан Блохинов и Вячеслав Власкин приняли участие в передаче «Сто к одному». Эфир показали на канале «Россия 1» в субботу, 27 января.
Рязанские музыканты Екатерина Герда, Дмитрий Волков, Сергей Сафроний, Руслан Блохинов и Вячеслав Власкин приняли участие в передаче «Сто к одному». Эфир показали на канале «Россия 1″ в субботу, 27 января.
Рязанская команда назвалась „Хулиганы“ — так называется группа, в которой вместе играют музыканты. Их соперниками стала команда „Интеллигенты“.
"Хулиганы» вышли в финал, но не выиграли большую игру, набрав 136 баллов.
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Фото со страницы Екатерины Герды