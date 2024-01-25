В Белгородской области объявили ракетную опасность

Вечером 25 января в Грайвороне и Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность. Сообщение распространил региональный оперштаб.

Жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам.

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Ракетную опасность отменили через 20 минут после ее начала.

Позже Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ракет.

«Около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.