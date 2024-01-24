Минобороны РФ назвало терактом крушение Ил-76 в Белгородской области

В ведомстве также рассказали, что поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Минобороны РФ назвало терактом крушение Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также рассказали, что поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Отмечается, что радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет.

«На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли», — написали в ведомстве.

В Минобороны считают, что ВСУ пошли на данный шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В сети появилось видео крушения. По предварительным данным, на его борту было 65 пленных солдат ВСУ.