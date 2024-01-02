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За год врачи рязанской ОКБ спасли 17 тысяч «экстренных» пациентов
Отмечается, что в 2023 году в поликлиники ОКБ за медицинской помощью обратились более 800 тысяч раз.

За год врачи рязанской ОКБ спасли 17 тысяч «экстренных» пациентов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил главврач ОКБ Андрей Карпунин.

Он также рассказал, что в 2023 году в поликлиники ОКБ за медицинской помощью обратились более 800 тысяч раз, в стационарах пролечили более 40 тысяч жителей Рязани и Рязанской области.

«В этом году мы на 15% превысили государственное задание на оказание медицинской помощи населению. Это значит, что врачи, медсестры и немедицинский персонал работали больше, чем предполагали в 2022 году», — заключил Карпунин.