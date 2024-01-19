В Рязани произошла массовая драка со стрельбой

По словам рязанца, драка произошло утром 17 января около клуба IRON BEE.

В Рязани произошла массовая драка со стрельбой. Об этом РЗН. инфо рассказал очевидец.

По словам рязанца, драка произошло утром 17 января около клуба IRON BEE.

«15 нетрезвых юношей, вышедшие из клуба устроили массовую драку. Двое из них дважды применили пистолет, выстрелив в воздух. Все это происходило в 100 метрах от УВД Рязанской области на улице Введенская», — написал мужчина.

Официальной информации о происшествии нет.