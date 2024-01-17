В России предложили возродить советские санатории для борьбы с алкоголизмом

По словам автора, инициатива поможет решить проблему «надломленного психоэмоционального состояния» людей, которые тянутся к спиртному.

В России предложили возродить советские санатории для борьбы с алкоголизмом. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на представителя Общественной палаты РФ Муслима Муслимова.

По его словам, инициатива поможет решить проблему «надломленного психоэмоционального состояния» людей, которые тянутся к спиртному.

«Нужно подходить к решению комплексно — и в этом задача как государства, так и общества. Важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться», — считает он.

Также Муслимов предложил работодателям регулярно следить за состояниям сотрудников, чтобы вовремя обнаружить синдром эмоционального выгорания.