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Великобритания передаст Киеву беспилотники на сумму 200 млн фунтов
Отмечается, что эти технологии могут дать Киеву проверенные в боях возможности для нанесения ударов и защиты граждан.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак увеличит военное финансирование Киева до 2,5 млн фунтов стерлингов. Более 200 млн пойдет на масштабную закупку беспилотников для Украины. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте британского правительства, пишет URA.RU.

В частности, будут переданы морские и ударные беспилотники дальнего радиуса действия и разведывательные БПЛА.

Отмечается, что эти технологии могут дать Киеву проверенные в боях возможности для нанесения ударов и защиты граждан.

Как говорится в документе, это самая крупная поставка беспилотников для украинской армии. Большинство из них соберут в Британии.