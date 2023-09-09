Бойца ЧВК «Вагнер» выкопали из могилы под Екатеринбургом

Бойца ЧВК «Вагнер» выкопали из могилы под Екатеринбургом. Об этом сообщает Е1.

Родственники узнали о смерти 22-летнего Дениса Д. спустя два месяца после его похорон. Боец умер в феврале, но родственникам об этом не рассказали.

«Мы узнали о его смерти просто из интернета. Я забила фамилию в поисковик и увидела, что брат погиб. Там была фотография его памятника с годами жизни. Мы поискали информацию, где она сделана, и нам выдало, что это на кладбище в Березовском», — рассказала сестра погибшего.

Семья отговаривала погибшего от службы в «вагнерах», когда он сидел в тюрьме за хулиганство. Ему оставалось две недели до выхода на свободу. Чтобы добиться перезахоронения, семье пришлось пройти «много инстанций и собрать огромное количество справок».