Умер советский кинорежиссер и лауреат Ленинской премии Тенгиз Семенов

Ему было 82 года.

Умер советский кинорежиссер и лауреат Ленинской премии Тенгиз Семенов. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили на сайте ВГИКа.

Ему было 82 года. Он стал лауреатом Ленинской премии за участие в создании киноэпопеи «Великая Отечественная», фильмы «Блокада Ленинграда» и «Величайшее танковое сражение».

«Нам, его друзьям, коллегам и ученикам, будет очень не хватать мудрого, глубокого, сочувственного слова и размышления, которыми был по-настоящему одарён Тенгиз Семёнов, режиссёр, учитель и друг», — говорится в сообщении.

Фото: kino-teatr.ru