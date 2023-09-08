Николенко: Украина не готова ослабить санкции против России ради зерновой сделки

Украинские власти считают, что мировое сообщество не должно идти на уступки, чтобы побудить Москву к выполнению обязательств.

Украина не готова ослабить санкции против России ради зерновой сделки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

По словам агентства, украинские власти считают, что мировое сообщество не должно идти на уступки, чтобы побудить Москву к выполнению обязательств.

«Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа. Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не … поощрять новую агрессию, предлагая уступки», — приводит РИА Новости слова Николенко.

Также он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерна на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем.

Ранее в ООН заявили, что готовы пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки.