В Шиловском районе в аварийном здании открыли отделение почты

В Шиловском районе в аварийном здании открыли отделение почты. Речь про филиал в селе Юшта. Как рассказали местные жители РЗН. инфо, отделение в селе было закрыто год из-за уволившихся сотрудников, которые не смогли работать в нечеловеческих условиях.

«Снова в том же аварийном здании. Закрывались на год, потому что все сотрудники и начальник отделения не выдержали ужасных условий и уволились. Сидели длительное время без узла связи, туалет на улице. А также были проблемы с дровяным отоплением», — рассказали шиловцы.

В подтверждение своих слов шиловцы прислали в редакцию фотографии. На них видно, что фундамент здания разрушается, по нему идут трещины. Комната отапливается печкой «буржуйкой» и электрическим обогревателем.

Местные жители писали в декабре 2022 года в главпочтамт об условиях, в которых находятся работники отделения. В УФПС Тверской области ответили, что поиск сотрудников идет, информация об отсутствии отопления доведена до специалистов УФПС Рязанской области для проведения ремонтных работ.

Однако отделение открыли в том же аварийном здании и проблемы с отоплением и туалетом так и не решили.