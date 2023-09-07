Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
18°
Птн, 08
13°
Сбт, 09
16°
ЦБ USD 97.84 0.3 07/09
ЦБ EUR 105.08 0.18 07/09
Нал. USD 96 / 99.5 07/09 14:49
Нал. EUR 103 / 104.98 07/09 14:49
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
1 679
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
5 058
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
5 023
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
9 021
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Шиловском районе в аварийном здании открыли отделение почты

В Шиловском районе в аварийном здании открыли отделение почты. Речь про филиал в селе Юшта. Как рассказали местные жители РЗН. инфо, отделение в селе было закрыто год из-за уволившихся сотрудников, которые не смогли работать в нечеловеческих условиях.

«Снова в том же аварийном здании. Закрывались на год, потому что все сотрудники и начальник отделения не выдержали ужасных условий и уволились. Сидели длительное время без узла связи, туалет на улице. А также были проблемы с дровяным отоплением», — рассказали шиловцы.

В подтверждение своих слов шиловцы прислали в редакцию фотографии. На них видно, что фундамент здания разрушается, по нему идут трещины. Комната отапливается печкой «буржуйкой» и электрическим обогревателем.

Местные жители писали в декабре 2022 года в главпочтамт об условиях, в которых находятся работники отделения. В УФПС Тверской области ответили, что поиск сотрудников идет, информация об отсутствии отопления доведена до специалистов УФПС Рязанской области для проведения ремонтных работ.

Однако отделение открыли в том же аварийном здании и проблемы с отоплением и туалетом так и не решили.