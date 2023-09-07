В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии перед днем рождения

Вице-спикер Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о 13-й пенсии перед днем рождения.

Вице-спикер Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект на предоставление пенсионерам ежегодной выплаты 13-й пенсии перед днем рождения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты», — говорится в сообщении.

По словам агентства, пенсионная выплата будет положена всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий.