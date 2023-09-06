В России сократилось число малоимущих граждан

В России число людей с доходами ниже границы бедности за первое полугодие 2023 года сократилось на 1,6 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля малоимущих уменьшилась до 11,9%, сообщили специалисты Росстата.

В первом полугодии 2023 года малоимущих насчитывается 18,9 млн россиян, тогда по итогам первых шести месяцев в 2022 году было 18,9 млн.

Граница бедности в 2023 году составила 14 тысяч 106 рублей. В прошлом году она была 13 тысяч 365 рублей.